Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj sprejel vodstvo Društva Rastoča knjiga, ki v tem letu praznuje svojo polnoletnost. Sprejema so se udeležili akademik prof. dr. Boštjan Žekš, predsednik društva, člana upravnega odbora dr. Janez Gabrijelčič in Alojz Kovšca, in sekretarka društva mag. Marjeta Tratnik Volasko. preberite več » ...