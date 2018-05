Dividenda Zavarovalnice Triglav 2,5 evra Svet kapitala Delničarji Zavarovalnice Triglav so na današnji skupščini soglašali s predlogom uprave in nadzornega sveta, naj se večji del bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend. Tisti, ki bodo 13. junija vpisani v delniško knjigo, bodo dan pozneje prejeli dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico. To je enako kot lani.

Sorodno









Oglasi