Sava Re: zahteve malih delničarjev niso uslišali Dnevnik Delničarji pozavarovalnice Sava Re so na skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, naj se letos za izplačilo dividend nameni 12,4 milijona evrov, kar pomeni 80 centov bruto na delnico. Mali delničarji so želeli 1,40 evra bruto na...

Sorodno













Oglasi