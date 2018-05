Proračun EU: Več denarja južnim, manj vzhodnim članicam. Sloveniji 3,07 milijarde evrov iz kohezijsk topnews.si Evropska komisija je včeraj predlagala, da se več sredstev iz proračuna EU razporedi Italiji in drugim članom južnoevropskim članicam, ki jih je prizadela gospodarska in migrantska kriza, hkrati pa zmanjšala sredstva za vzhodne članice Unije. Med predstavitvijo načrta je Evropska komisija predlaga, da se v proračunu za obdobje od leta 2021 do leta 2027 zmanjšajo […]

