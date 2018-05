SDS, NSi in SLS na skupnem zboru sporočile, da gredo na volitve po zmago Radio Ognjišče

Stranke SDS, NSi in SLS so na skupnem zboru v Ljubljani sporočile, da gredo na skorajšnjih volitvah v državni zbor na zmago. Predsedniki vseh treh strank so poudarili potrebo po nujnih reformah, predsednika SDS in SLS pa tudi nujnost omejitev migracij. Predsednik SDS Janez Janša je ob tem napovedal, da ne bodo dovolili, da schengenska meja pade še enkrat....

