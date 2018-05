Janez Janša je v dvorani hotela Union dejal, da znova diši po pomladi. Skupaj s podporniki je zaskrbljen zaradi varnosti. Ljubljana - Stranke SDS, NSi in SLS so na skupnem zboru v Ljubljani sporočile, da gredo na skorajšnjih volitvah v DZ na zmago. Predsedniki vseh treh strank so poudarili potrebo po nujnih reformah, predsednika SDS in SLS pa tudi nujnost omejitev migracij. Predsednik SDS Janez Jan ...