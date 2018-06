V agenciji Valicon so danes opozorili, da še vedno obstaja možnost za politični preobrat, zato je tranzicijska levica v polnem zagonu, da prepreči nedeljsko zmago SDS in slovenske pomladi. Razvpiti ljubljanski župan Zoran Janković je tako po naših informacijah danes angažiral celo delavce ljubljanskih javnih podjetij in migrante, da agitirajo za zmago tranzicijske levice.