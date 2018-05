FOTO:Weinstein tudi uradno obtožen posilstva (FOTO) Delo Nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu grozi do 25 let zaporne kazni. Harveyju Weinsteinu, za kar mu grozi do 25 let zaporne kazni. Weinstein je pred tem v sredo zavrnil možnost pričanja pred veliko poroto.



Weinstein je minul New York - Newyorška velika porota je uradno potrdila obtožnici posilstva in hudega spolnega kaznivega dejanja proti nekdanjemu filmskemu producentu, za kar mu grozi do 25 let zaporne kazni. Weinstein je pred tem v sredo zavrnil možnost pričanja pred veliko poroto.

