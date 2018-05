Harvey Weinstein v sredo tudi uradno obtožen posilstva Dnevnik Newyorška velika porota je v sredo uradno potrdila obtožnici posilstva in hudega spolnega kaznivega dejanja proti nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, za kar mu grozi do 25 let zaporne kazni. Weinstein je pred tem v sredo zavrnil...

Sorodno



Oglasi