Vstajniški duh leta 2012 je znova preplavil ulice slovenske prestolnice; na Trgu republike v središču Ljubljane se je na shodu proti politiki sovraštva zbralo približno 4.000 ljudi. Prišli so, da se postavijo po robu skrajnemu populizmu, ki spodjeda temelje slovenske demokracije, nosilcem izključevanja pa sporočijo, da se jih ne bojijo. Prišli so, ker so bili mnogi med njimi že tudi sami tarče ...