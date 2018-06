Elesovo financiranje Liste Marjana Šarca preko Facebook strani, nakazila hrvaškega milijarderja Branka Roglića Stranki Mira Cerarja, Židanova ustanovitev podjetja Državni gozdovi, ki ga imenujejo kar bankomat elite okoli Socialnih demokratov in projekt Futura so sporni projekti in načini, s katerimi se financirajo stranke na levici in prelivajo denar v svoje žepe.