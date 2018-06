Kabinska žičnica na Krvavcu že pripravljena na obratovanje Dnevnik Po tem ko so v noči na četrtek zaradi močnih padavin naplavine delno zasule spodnjo postajo kabinske žičnice na Krvavec, so postajo danes že uspeli izkopati. Ob tem se je izkazalo, da na žičnici ni nastala nobena škoda in je ta že pripravljena na...

