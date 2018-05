Neurje znova besnelo v Cerkljah na Gorenjskem: voda poplavila cesto in grozila številnim objektom 24ur.com Vreme se ni in se še kar nekaj dni ne bo ustalilo in tako lahko, žal, vsak dan pričakujemo nevihto. V naselju Grad in Zgornji Brnik v občini Cerklje na Gorenjskem je meteorna voda poplavila cestišče in ogrožala več stanovanjskih objektov.

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Alenka Bratušek

Milan Mandarić

Marjan Šarec

Miro Cerar