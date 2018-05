Na Kamniškem je divjalo neurje: toča, plazovi, zalite kleti in ceste Reporter Neurje je popoldne po 14. uri zajelo območje kamniške občine. Kot je za STA povedal poveljnik kamniške Civilne zaščite Matjaž Srša, se zadeve že umirjajo, na terenu so vse gasilske enote in delavci komunalnega podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z zalitimi

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Marjan Šarec

Borut Pahor

Aljaž Bedene

Karl Erjavec