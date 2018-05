Popoldan se obetajo plohe in nevihte Dnevnik Danes bo sprva delno jasno, le na zahodu bo več oblačnosti in je kakšna ploha možna že dopoldne. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte, krajevno so možni tudi močnejši nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo...

