Hvala za odkritost, gospod Trump Dnevnik Svarila pred uvedbo carin na jeklo in aluminij, ki so jih v Washington pošiljali s stare celine na čelu s Francijo, katere predsednik iz Bele hiše prejema eno politično klofuto za drugo kljub objemom, držanju za rokice in novim oblikam izkazovanja...

Sorodno









Oglasi