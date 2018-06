Novi koaliciji za popotnico Delo Nejc Gole o tem, da rezultati volitev nakazujejo, da bo do nujnih gospodarskih ukrepov trda in dolga pot. Iznad zahodnega Atlantika se proti Evropi zgrinjajo črni nevihtni oblaki. Slovenska gospodarska barka, ki je v zadnjih letih plula po mirnem morju in z vetrom svetovne konjunkture v jadrih, se približuje razburkanemu morju. Od novih krmarjev bo odvisno, kako pripravljena se bo z njim spopadla. ...

