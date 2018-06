Bruselj s postopkoma pred Svetovno trgovinsko organizacijo proti ZDA in Kitajski Radio Ognjišče

Evropska unija namerava sprožiti postopek pred Svetovno trgovinsko organizacijo proti ZDA in Kitajski. Proti prvi zaradi uvedbe 25-odstotnih uvoznih carin na jeklo in desetodstotnih na aluminij, proti drugi zaradi spodkopavanja pravice intelektualne lastnine....

