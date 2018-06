Pravica do upora – zoper volitve Dnevnik Svojo pravico do upora sem uporabila tudi pri tokratnih volitvah v državni zbor in se glasovanja nisem udeležila. Torej nisem glasovala za nikogar in tako tudi ne za nobeno politično stranko. Ko bo sprejeta volilna zakonodaja, na podlagi katere...

Sorodno



























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Milan Mandarić

Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Miro Cerar