Volitve v DZ so za nami. Rezultati so znani. Kaj pa razlogi za takšne rezultate? Teh je seveda izjemno veliko in ne delam si nobene iluzije, da bi jih v tem prispevku v celoti analiziral. To seveda ni mogoče, zato pa naj poskušam analizirati le nekatere razloge za volilne rezultate, ki jih pač imamo.