Harvey Weinstein se je glede spolnih obtožb izrekel za nedolžnega Reporter Nekdanji hollywoodski producent Harvey Weinstein se je pred newyorškim sodiščem izrekel za nedolžnega v obtožbah posilstva in spolnega napada. 66-letni Weinstein se je pred tednom dni predal newyorški policiji in so ga do konca sojenja izpustili po plačil

