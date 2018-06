Tudi to so "priprave": Reprezentanti so si pred potjo na SP privoščili divjo zabavo s 30 prostitutka Ekipa Mehika se v teh dneh ukvarja z zabavo nogometašev pred odhodom na svetovno prvenstvo v Rusijo. Te se je udeležilo kar 30 prostitutk, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se pri tem sklicuje na mehiške medije.



