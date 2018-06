Argentinska reprezentanca je odpovedala prijateljsko tekmo z Izraelom v Jeruzalemu. Ko so v današnjih zgodnjih jutranjih urah iz Buenes Airesa prispele novice, da argentinska nogometna reprezentanca, za katero bi morala biti prijateljska tekma z Izraelom zadnja pred odhodom na svetovno prvenstvo v Rusijo, ne bo odpotovala v Jeruzalem, so Palestinci na okupiranem Zahodnem bregu in na območju Gaze za ...