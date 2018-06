Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je za svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji, ki bo od 14. junija do 15. julija, prijavila vsega skupaj 736 nogometašev, od tega jih skoraj tretjina igra v angleški premier league in španski primeri division. Največ udeležencev mundiala v Rusiji nosi drese Manchester Cityja, Reala Madrida in Barcelone.



