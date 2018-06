V KK Krka se vrača Jure Balažič Dnevnik Iz košarkarskega kluba iz Novega mesta so sporočili prve kadrovske spremembe za prihodnjo sezono. V mesto ob Krki se vrača Jure Balažič, pogodbo so v klubu podaljšali tudi z s trenerje Simonom Petrovom in 25-letnim Markom Jošilom.

