V Krko se vrača Balažič, pogodbo podaljšali Petrovu in Jošilu Dolenjski list Po uspešno zaključeni sezoni v Košarkarskem klubu Krka že postavljajo temelje za naslednjo sezono, so sporočili iz novomeškega kluba. Kot je dejal njegov predsednik Andraž Šuštarič, v prihodnji sezoni želijo izboljšati rezultate iz letošnje, kar pomeni, da ciljajo na uvrstitev v zgornjo polovico 1. ABA lige in na osvojitev državnega prvenstva ali pokala. preberite več » ...

