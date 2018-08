Roglič navdušen ob sprejemu v domačem Zagorju: Sprašujem se, s čim sem si vse to zaslužil 24ur.com Najboljši slovenski kolesar Primož Roglič, ki je navdušil na nedavno končani dirki Po Franciji, je bil v ponedeljek deležen izjemnega sprejema v slovenski prestolnici. Le 24 ur pozneje pa je pozdravil še krajane v Zagorju ob Savi, kjer so mu ponosni domačini pripravili bučen sprejem. Ni manjkalo niti trojanskih krofov, priznanj in pozivov, naj se kaj podobnega ponovi že kmalu.

