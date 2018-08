32 marmeladnih krofov v zameno za kalorije, ki jih je Roglič porabil v gorski etapi #video Sportal Slovenski kolesar Primož Roglič te dni uživa v sadovih preteklega dela in prizadevanj, ki jih je vložil v letošnjo Dirko po Franciji, ki jo je končal na izjemnem 4. mestu. Po sprejemu v Ljubljani so ga včeraj pozdravili še v domačem Zagorju ob Savi, kjer so deževale hvalnice na njegov račun. Someščani so v rumeno odeli tudi mestno fontano, dogodek pa poimenovali Tour de Rogla.

