Mrakova in Macarolova vendarle v regati za kolajne in že z normo za OI v Tokiu Sportal Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem prvenstvu v danskem Aarhusu danes prejeli razveseljivo novico. Sodniki so namreč včerajšnji protest nizozemske ekipe, ki se je pritožila nad Švicarkama, rešili pozitivno, tako da sta Švicarki izpadli iz deseterice, priložnost za jadranje v regati za kolajne pa sta dobili Slovenki.

