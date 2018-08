Mrakova in Macarolova SP zaključili na desetem mestu Sportal Na prizorišču svetovnega prvenstva za olimpijske razrede v danskem Aarhusu je najboljših deset posadk v ženskem razredu 470 odjadralo še regato za medalje. Tina Mrak in Veronika Macarol (JK Pirat), ki sta na tem svetovnem prvenstvu že osvojili olimpijsko normo za Slovenijo, sta v cilj prijadrali kot deveti in tako zaključili to svetovno prvenstvo na skupnem desetem mestu.

