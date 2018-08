Dopoldanski napad na ekipo Televizije Slovenija v Novi Gorici so ostro obsodili v kolektivu RTVS in v Društvu novinarjev Slovenije. Zaskrbljeni so zaradi dejstva, da vse pogostejše verbalno nasilje nad novinarskim in uredniškim delom prehaja v fizično nasilje, in poudarjajo, da je zaščita novinarske svobode ključ do demokratične družbe.