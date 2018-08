Napad na ekipo RTV: "Gre za rušenje novinarske svobode in temeljev demokracije" #video SiOL.net Sindikat novinarjev Slovenije najostreje obsoja sredin napad na ekipo Televizije Slovenija v Novi Gorici. Kot so poudarili, se ne glede na motiv s tovrstnim zlonamernim nasilnim dejanjem "spodbuja sovražnost in napade na četrto, neodvisno vejo oblasti v družbi". Policisti so napadalca identificirali že v sredo, a ga do zdaj še niso izsledili.

