ZNP poziva: Ob grožnjah novinarjem odreagirajmo enotno, odločno in pravočasno Reporter Napadi na predstavnike medijev predstavljajo veliko grožnjo svobodi javne besede in avtonomiji novinarskega dela, v Združenju novinarjev in publicistov pravijo o napadu na ekipo TV Slovenija v Novi Gorici. Organe pregona pozivajo, da tovrstna dejanja dosl

Sorodno

Oglasi Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Mesec

Dejan Židan

Alenka Bratušek

Martina Ratej