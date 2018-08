Napadalec na novinarsko ekipo je bil včeraj še na begu Primorske novice Neznanec, ki je v sredo dopoldne z belim fiat puntom na Trgu Evropa zapeljal v snemalno ekipo RTV Slovenija, do včeraj še ni pristal v rokah novogoriških policistov. Ti so ugotovili, da je lastnik avta iz okolice Nove Gorice, ali je prav on zapeljal proti snemalcu Darku Humarju in novinarki Mojci Dumančič, pa še ni znano.

