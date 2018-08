Dr. Tomšič: Sestavljanje vlade, ki smo mu priča, je kombinacija burke in farse Radio Ognjišče

Sestavljanje vlade po junijskih predčasnih parlamentarnih volitvah pri nas je kombinacija burke in farse. Tako je ocenil politični analitik in publicist dr. Matevž Tomšič. Kljub temu, da so stranke LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS vložile kandidaturo Marjana Šarca za mandatarja, še ni jasno, ali bo ta na koncu koncev dobil priložnost za sestavo vlade. Če bo svoje glasove prispevala tudi Levica...

