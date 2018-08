Bi se lahko Matej Tonin vrnil k Šarcu? SiOL.net NSi v drugem krogu ne bo podrla kandidature Marjana Šarca za mandatarja manjšinske vlade in bo tako kot v preteklem mandatu "konstruktivna opozicija". Lahko to vseeno pomeni, da bi v morebitnem tretjem krogu podprli Šarca? "NSi je stranka dialoga in se je vedno pripravljena pogovarjati in iskati rešitve v dobrobit Slovenije," odgovarjajo v stranki Mateja Tonina.

