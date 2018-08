Peterica strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS je z Levico včeraj parafirala protokol o sodelovanju, Levica pa je napovedala podporo mandatarskemu kandidatu Marjanu Šarcu in kandidatu za predsednika DZ Dejanu Židanu. S tem si je Šarec zagotovil potrebne glasove za mandatarstvo, toda – kaj to pomeni za v prihodnje?