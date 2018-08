V gostinstvu in turizmu primanjkuje vsaj 7000 delavcev Primorske novice Že z novim letom so se plače najbolj iskanih kadrov v gostinstvu in turizmu zvišale do 15 odstotkov, včeraj pa so predstavniki sindikata in delodajalcev podpisali še kolektivno pogodbo za dejavnost gostinstva in turizma. V pogodbi so med drugim uredili plačilo presežnih ur in minimalni regres v višini 1000 evrov. To ne bo odpravilo hude kadrovske stiske v panogi. Trenutno primanjkuje vsaj 7000 delavcev.

