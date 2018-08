Podpisali so novo kolektivno pogodbo Gorenjski glas Ljubljana – V torkovem Gorenjskem glasu smo poročali, da so zaposleni v panogi turizma in gostinstva prvič po 25 letih ostali brez kolektivne pogodbe, Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je ob tem opozoril tudi na slabe delovne...

