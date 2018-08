Vesoljska velesila: ZDA naj bi do leta 2020 ustanovile vesoljsko vejo oboroženih sil Reporter Podpredsednik ZDA Mike Pence je danes v Pentagonu napovedal ustanovitev nove, šeste veje oboroženih sil do leta 2020. To bodo vesoljske sile. Ameriški predsednik Donald Trump meni, da jih ZDA potrebujejo zaradi vse večje grožnje Rusije in Kitajske in za o

Sorodno Oglasi Omenjeni Donald Trump

Kitajska

Rusija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Milan Mandarić

Rok Kronaveter

Alenka Bratušek

Dejan Židan