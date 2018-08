Danes bo še vroče, zvečer se končuje vročinski val SiOL.net Danes bo po nižinah sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Proti večeru se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, predvsem na vzhodu so lahko tudi močnejše. Zapihal bo severni do severovzhodni veter. Danes ponoči se tako končuje vročinski val, sporočajo iz agencije za okolje.

Sorodno





































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Alenka Bratušek

Dejan Židan

Luka Mesec