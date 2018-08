Vročinski val se je končal, prihajajo ohladitve in dež SiOL.net Po vročinskem valu, ki je pred časom zajel celotno državo, se nam sedaj obeta teden z nižjimi temperaturami in obilnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature ne bodo presegle 30 stopinj Celzija, v popoldanskih urah pa nas bodo še dodatno ohladile padavine in nevihte.

