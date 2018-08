Pozor, od sobote do srede bo ljubljanska obvoznica zaprta zurnal24.si Zaradi zaključevanja del na vzhodni ljubljanski obvoznici bo od sobote od 14. ure do srede do 22. ure za ves promet zaprt krak, ki od predora Golovec vodi na južno obvoznico.

