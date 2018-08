Na cestah gostejši promet, na mejnih prehodih čakalne dobe SiOL.net Po pričakovanjih je na vrhuncu poletne sezone na slovenskih cestah danes gostejši promet z občasnimi zastoji in vrstami pred nekaterimi mejnimi prehodi. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg poltretji kilometer, najdaljše čakalne dobe za prestop na Hrvaško pa so za osebna vozila na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje in Jelšane.

