Že jutranje ure so na slovenske ceste prinesle gostejši promet, o kilometrskih zastojih poročajo s podravske, štajerske in gorenjske avtoceste. Čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Podgorje, Starod, Jelšane, Obrežje, Rogatec, Dobovec in Gruškovje. Zaradi počitnic po Evropi gre pričakovati povečan promet vse konce tedna v avgustu, predvsem med Avstrijo in Hrvaško v obeh smer ...