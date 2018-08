Glasbeno poletje na gradu Podsreda 2018 - na vrsti so klarinetisti in flavtisti Lokalno.si V nedeljo, 12. avgusta 2018, začenjamo na gradu Podsreda s seminarjema za flavto in klarinet. Seminar za flavto bo vodila priznana flavtistka Nataša Paklar, seminar za klarinet pa priznani klarinetist Andrej Zupan, ki je tudi že deseto leto zapored umetniški vodja programa»Glasbeno poletje na gradu Podsreda«. Pianist na obeh seminarjih bo Stanislav Krutilov. preberite več » ...

