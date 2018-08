Vdan mož in ljubeč sin, ki je 'želel videti razgled še z druge perspektive' 24ur.com Pojavile so se nove podrobnosti o tem, kdo je bil letalski uslužbenec, ki je ukradel prazno potniško letalo, z njim izvajal akrobacije in pozneje strmoglavil. Po besedah njegove družine je bil vdan mož in ljubeč sin, sodelavci pa so ga označili za mirnega in všečnega.

