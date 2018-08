»10 (deset) let so nam trgali od regresa in plače, da so se zgradili bungalovi, kuhinja, skladišča, jedilnica in čistilna naprava ter dvoje stavb s sanitarijami in tuši,« je na Facebooku zapisal Franc Čučko o nameravani selitvi migrantov na Debeli Rtič. Poročali smo (TUKAJ), da je vlada v odhodu za nastanitev migrantov potencialno aktivirala letovišče MNZ-ja na Debelem Rtiču. To dokazuje nedavno o ...