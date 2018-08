Nekdanji policist proti namestitvi migrantov na Debelem rtiču: “Vse smo plačali mi, takratni milični Nova24TV “10 (deset) let so nam trgali od regresa in plače, da so se zgradili bungalovi, kuhinja, skladišča, jedilnica in čistilna naprava ter dvoje stavb s sanitarijami in tuši,” je na Facebooku zapisal Franc Čučko o nameravani selitvi migrantov na Debeli rtič. Poročali smo (TUKAJ), da je vlada v odhodu za nastanitev migrantov potencialno aktivirala letovišče MNZ-ja na […]

Sorodno







Oglasi Omenjeni Debeli rtič

Facebook

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Dejan Židan

Karl Erjavec

Miro Cerar