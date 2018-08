Se Turčija usmerja h Kitajski in Rusiji? Radio Ognjišče

ZDA z današnjim dnem uvajajo višje carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčije. Carine na jeklo bodo po novem 50-odstotne, na aluminij pa 20-odstotne. S tem želi ameriški predsednik Donald Trump pritisniti na Ankaro, ki ima že tako gospodarske težave. Oblasti v Turčiji sicer napovedujejo, da bodo nove zaveznike iskale v Rusiji in Kitajski....

